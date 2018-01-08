Украинские радикалы заблокировали Киево-Печерскую лавру
Киев, 8 января. Группа украинских националистов провела акцию протеста у Киево-Печерской лавры в столице Украины. Об этом сообщили в понедельник местные СМИ.
Как отметили организаторы мероприятия, оно было направлено против Федеральной службы безопасности (ФСБ) Российской Федерации.
Радикалы из группировки С14 зажгли файеры и развернули плакат с лозунгом «ФСБ прочь из лавры». Они утверждают, что в монастыре якобы отказываются отпевать погибших в Донбассе украинских военнослужащих, которые были крещены не в церквях Московского патриархата.
Возле заблокированной лавры также дежурили сотрудники правоохранительных органов Украины.
Напомним, в начале декабря стало известно о том, что глава самопровозглашенной Украинской православной церкви Киевского патриархата патриарх Филарет выразил готовность провести переговоры с патриархом Московским и всея Руси Кириллом.