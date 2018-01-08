Подозреваемый в убийстве правозащитницы Ноздровской задержан на Украине

Киев, 8 января. Сотрудники правоохранительных органов Украины задержали подозреваемого в убийстве юриста Ирины Ноздровской. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба украинского министерства внутренних дел.

«Сейчас установлено и задержано лицо, подозреваемое в совершении этого преступления. Правоохранители восстановили весь маршрут движения погибшей Ирины Ноздровской в день ее исчезновения — от станции метро «Героев Днепра» до поселка Демидов Киевской области», — отметил первый заместитель главы МВД Сергей Яровой.

В рамках уголовного дела следователи допросили более 1000 жителей Киевской области.

Напомним, ранее представитель регионального управления Нацполиции Украины Николай Жукович рассказал о том, что убийство правозащитницы Ирины Ноздровской могло быть связано с ее профессиональной деятельностью.