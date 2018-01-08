В Великобритании назначили нового главу Консервативной партии

Лондон, 8 января. Глава Консервативной партии Великобритании Патрик Маклохлин принял решение уйти в отставку. Об этом было объявлено по итогам заседания у председателя правительства Соединенного Королевства Терезы Мэй.

«Благодарю премьер-министра за возможность поработать», — подчеркнул британский политик.

Новым лидером консерваторов назначен госминистр по вопросам миграции Брендон Льюис.

«Я удостоен чести возглавить консерваторов. Это отличная партия для людей со всей Великобритании и с превосходной командой», — отметил он.

Am honoured to be made Chairman of the @Conservatives a great party delivering for people across the UK with a superb team. — Brandon Lewis (@BrandonLewis) January 8, 2018

Ранее стало известно о том, что в отставку ушел министр Великобритании по делам Северной Ирландии Джеймс Брокеншир.

Однако в обновленном кабмине остались глава МИД Борис Джонсон, министр по вопросам Brexit Дэвид Дэвис, канцлер казначейства Филип Хэммонд, глава МВД Эмбер Радд и министр по делам общин и местного самоуправления Саджид Джавид.