СМИ назвали причастную к атаке на базу «Хмеймим» группировку

Москва, 9 января. Эксперты полагают, что к атаке на российские военные базы «Хмеймим» и «Тартус» может быть причастна группировка «Ахрар аш-Шам».

По мнению экспертов, неудавшуюся атаку на российские военные объекты в ночь на 6 января при помощи беспилотников могли совершить боевики группировки «Ахрар аш-Шам», которая сейчас активно действует в ряде сирийских провинций.

«Ахрар аш-Шам» является союзом исламистских бригад, которые ранее входили в состав террористической группировки «Джебхат ан-Нусра1» (запрещена в России) и контактировали с ней в провинциях Идлиб и Хама. После раскола и начала междоусобной войны с «Ан-Нусрой» «Ахрар аш-Шам» переметнулась в ряды оппозиционного альянса «Свободная сирийская армия» (ССА), стремясь избавиться от радикальной окраски и получить поддержку от запада, назвавшись «умеренной оппозицией».

Ранее сообщалось, что атака боевиков на базы «Хмеймим» и «Тартус» была сорвана, пострадавших нет. Российские военные объекты работают в штатном режиме.

1 Организация запрещена на территории РФ.