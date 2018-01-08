Астрономические часы в Праге отправят на реставрацию

Прага, 8 января. Средневековые астрономические часы, которые установлены на стене башни Староместской ратуши в столице Чехии, будут отправлены на реставрацию. Об этом сообщили в понедельник чешские СМИ.

Здание ратуши серьезно пострадало в ходе Второй мировой войны, однако установленные в 1410-м году пражские куранты не были должным образом восстановлены. Поэтому реставраторы планируют полностью разобрать часовой механизм.

«Это является необходимым и ответственным шагом для того, чтобы сохранить их для потомков», — отметили в мэрии.

Все работы будут завершены до конца лета 2018 года.

Напомним, ранее заместитель губернатора Санкт-Петербурга Игорь Албин проинформировал о том, что в 2018 году в городе будут отреставрированы 262 жилых дома, которые являются объектами культурного наследия. Все работы будут профинансированы за счет средств петербургского бюджета.