При атаке боевиков на военные объекты РФ в Сирии никто не пострадал

Москва, 8 января. В Минобороны России сообщили, что в результате атаки боевиков на базы «Хмеймим» и «Тартус» никто не пострадал.

В сообщении военного ведомства России отмечается, что в ночь на 6 января боевики предприняли попытку атаковать авиационную базу ВКС РФ «Хмеймим» и пункт материально-технической поддержки ВМФ РФ в Тартусе. Атака террористов была сорвана.

В Минобороны РФ подчеркнули, что в результате террористической атаки пострадавших или материального ущерба на военных объектах РФ нет.