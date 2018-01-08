Минобороны РФ устанавливает каналы поставок технологий боевикам в Сирии

Москва, 8 января. Министерство обороны России выясняет каналы поставок технологий террористическим группировкам в Сирии.

В военном ведомстве РФ сообщили, что инженерные решения, использованные боевиками во время атаки на российские военные объекты в Сирии, могли быть получены только от страны, которая обладает высокими технологическими возможностями. Среди технологий, использованных террористами, отмечается возможность спутниковой навигации и дистанционного управления при сбросе профессионально изготовленных взрывных устройств по выверенным координатам.

БПЛА боевиков были оснащены барометрическими датчиками и сервоприводами для управления рулями высоты. Отмечается, что беспилотники относились к самолетному типу, взрывные устройства имели взрыватели иностранного производства.

Минобороны РФ выясняет каналы поставок данных технологий террористам.