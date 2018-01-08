Москва, 8 января. В военном ведомстве России сообщили, что на базе ВКС РФ «Хмеймим» и пункте МТО ВМФ РФ в Тартусе сохраняется стабильная обстановка.

После попытки боевиков атаковать российские базы «Хмеймим» и «Тартус» военные объекты продолжают работать в штатном режиме, сообщает департамент информации министерства обороны РФ.

Ранее сообщалось, что террористы предприняли попытку атаковать базу ВКС РФ и пункт материально-технического обеспечения в Сирии в ночь на 6 января, однако атака была сорвана российскими военнослужащими.