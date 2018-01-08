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Украина
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    Главные новости 8 января

    19:00  8 Января 2018
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    Главные новости 8 января

    Федеральное агентство новостей публикует обзор главных событий понедельника, 8 января.

    Автолюбитель обрел популярность в сети Интернет благодаря нелепой парковке у торгового центра «Седанка Сити» во Владивостоке. Очередной «гений парковки» во Владивостоке стал звездой Интернета.

    Спортивный обозреватель Иван Швец в авторской статье заявил, что Россия может нанести МОК «многомиллионный удар». «Удар по МОК»: Россия может ответить «многомиллионным ударом».

    САА при поддержке ВКС РФ продвинулась к авиабазе Абу Духур, в Харасте ликвидированы десятки боевиков, ВС Турции готовятся атаковать SDF в Алеппо. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq). Сирия итоги за сутки на 8 января 06.00: ВКС РФ обеспечивают продвижение САА к аэродрому Абу Духур, в Харасте ликвидированы десятки боевиков.

    SDF завершают зачистку и разминирование Хаджина; САА прорвала осаду транспортной базы в Харасте; «Хайят Тахрир аш-Шам» отступил в Хаме. Сирия новости 8 января 07.00: SDF завершают зачистку и разминирование Хаджина; САА прорвала осаду транспортной базы в Харасте.

    Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров рассказал своим подписчикам о реальном состоянии в банковском секторе страны. Азаров рассказал о реальной ситуации в банковском секторе Украины.

    Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала решения Международного олимпийского комитета по отношению к российским спортсменам одной фразой. Захарова прокомментировала действия МОК одной фразой.

    Правительственные войска, поддерживаемые ВКС РФ, уничтожили несколько высокопоставленных командиров террористической группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» (запрещена в РФ) в юго-восточной части сирийской провинции Идлиб. Сирия: САА и ВКС РФ уничтожили командиров «Хайят Тахрир аш-Шам» в Идлибе.

    Сирийские правительственные войска прорвали окружение вокруг военной базы бронетехники города Хараста провинции Дамаск Сирийской Арабской Республики. Сирия: САА прорвала окружение военной базы под Дамаском.

    Бывший глава правительства Украины Николай Азаров прокомментировал планы киевских властей подорвать магистральные газопроводы, подающие пригодный газ из России в Украину и в страны Европейского Союза. Азаров прокомментировал планы Киева подорвать газопроводы.

    Американский лидер Дональд Трамп начинает свой день позже, чем в первые дни президентства, а также проводит намного меньше встреч, больше занимается просмотром телевидения и публикацией постов в социальных сетях. Об этом пишет ресурс Axios. Новости, Twitter, телефон: СМИ рассказали о распорядке дня Трампа.

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
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