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Украина
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Политика
Сирия: попытка террористов атаковать с БПЛА базы РФ в Хмеймиме и Тартусе была сорвана
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    Сирия: попытка террористов атаковать с БПЛА базы РФ в Хмеймиме и Тартусе была сорвана

    17:56  8 Января 2018  /обновлено: 18:19  08 Января 2018
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    Сирия: террористы планировали атаковать базы РФ в Хмеймиме и Тартусе с помощью беспилотников

    Москва, 8 января. В ночь на 6 января 2018 года были сорваны попытки атак террористов на российские военные базы в Хмеймиме и Тартусе. Об этом в понедельник сообщили представители министерства обороны Российской Федерации.

    Согласно предварительным данным, злоумышленники планировали задействовать беспилотники. 

    «Системой обеспечения безопасности российской авиабазы «Хмеймим» и пункта материально-технического обеспечения ВМФ России в городе Тартус в ночь с 5 на 6 января 2018 года успешно сорвана попытка атаки террористов с массированным использованием ударных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА)», – указано в заявлении ведомства.

    Напомним, 31 декабря авиабаза «Хмеймим» подверглась внезапному минометному обстрелу со стороны диверсионной группы боевиков. В результате инцидента погибли двое российских военнослужащих.

    Автор: Алексей Громов
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    #сирия #хмеймим #рф #тартус
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