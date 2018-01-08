Сирия: попытка террористов атаковать с БПЛА базы РФ в Хмеймиме и Тартусе была сорвана

Москва, 8 января. В ночь на 6 января 2018 года были сорваны попытки атак террористов на российские военные базы в Хмеймиме и Тартусе. Об этом в понедельник сообщили представители министерства обороны Российской Федерации.

Согласно предварительным данным, злоумышленники планировали задействовать беспилотники.

«Системой обеспечения безопасности российской авиабазы «Хмеймим» и пункта материально-технического обеспечения ВМФ России в городе Тартус в ночь с 5 на 6 января 2018 года успешно сорвана попытка атаки террористов с массированным использованием ударных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА)», – указано в заявлении ведомства.

Напомним, 31 декабря авиабаза «Хмеймим» подверглась внезапному минометному обстрелу со стороны диверсионной группы боевиков. В результате инцидента погибли двое российских военнослужащих.