Москва, 8 января. В военном ведомстве России провели техническую экспертизу захваченных в Сирии беспилотников террористов.

По сообщению министерства обороны РФ боевики, атаковавшие российские военные объекты в ночь на 6 января, могли управлять беспилотниками на расстоянии до 100 километров. Эти данные подтвердила экспертиза захваченных беспилотных летательных аппаратов, проведенная военными специалистами.

В сообщении отмечается, что в данный момент эксперты проводят детальный анализ конструкций БПЛА, технического оснащения и самодельных взрывных устройств захваченных беспилотников. Анализ позволил установить точное место запуска БПЛА.

В МО РФ подчеркнули, что боевики впервые массово применили ударные беспилотники, запущенные на расстоянии более 50 километров с применением технологий наведения по спутниковым координатам.