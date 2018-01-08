Сирия новости 8 января 19.30: ВКС РФ обеспечили освобождение от «Ан-Нусры» 14 поселений Идлиба, боевики обстреляли САА в Эль-Кунейтре

Сирия, 8 января. САА при поддержке ВКС РФ освободила от террористов «Джебхат ан-Нусры»1 14 поселений Идлиба, боевики атаковали позиции САА в Эль-Кунейтре, в Алеппо боевики ССА обезвредили заминированный автомобиль. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: обеспечивают освобождение от «Ан-Нусры» территорий Идлиба.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: ведут обстрел позиций боевиков в Дамаске и Хомсе, при поддержке ВКС РФ освободили от «Джебхат ан-Нусры» 14 поселений Идлиб.

«Тахрир аш-Шам»: теряет позиции в Идлибе.

Сирийская свободная армия (ССА): обезвредила заминированный автомобиль в Алеппо.

Провинция Дамаск

Сирийская арабская армия (САА) продолжает наступление на позиции радикальных антиправительственных группировок, базирующихся в Восточной Гуте. Военный источник в социальной сети Twitter (@EMCnewscenter1) сообщает о перестрелках между армией САР и «Файлак ар-Рахман» в районе Джобар.

Информационное агентство Orient News пишет в своем Twitter (@OrientNewsEn), что ВВС Сирии наносят удары по опорным пунктам радикалов в окрестностях населенного пункта Дума.

Провинция Алеппо

Боевики Сирийской свободной армии (ССА) обезвредили заминированный автомобиль, припаркованный на одной из улиц города Азаз в северной части провинции Алеппо. Об этом пишет местный Telegram-канал (@EMCnewscenter1).

Военный источник в сети Telegram (@EMCnewscenter1) передает, что расположения ВС Турции в районе деревни Зерзита неподалеку от Дарат Иззы подверглись обстрелу из гранатометов со стороны неизвестных боевиков. По данным автора публикации, солдаты турецкой армии прочесывают поселение и ведут беспорядочную стрельбу.

Провинция Хомс

В северной части провинции Хомс продолжаются перестрелки между Сирийской арабской армией (САА) и незаконными группировками. Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR) сообщает о столкновениях между САА и боевиками в окрестностях населенных пунктов Ганту и Талльбиса. Кроме того армия САР ведет обстрел опорных пунктов радикалов в районе деревень Умм Шаршух и Фархания.

Ранее сообщалось, что антиправительственные вооруженные формирования открыли огонь по расположениям САА, нарушив тем самым действующее в регионе перемирие.

Провинция Идлиб

Сирийская арабская армия (САА) при поддержке ВКС РФ продолжает продвигаться на юго-востоке провинции Идлиб, освобождая от радикальных исламистов «Джебхат ан-Нусры» населенные пункты региона. Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR) пишет на своем сайте, что правительственные войска САР выбили террористов из 14 поселений. Напомним, под прикрытием российской авиации сирийская армия движется к аэродрому Абу Духур, осажденному боевиками коалиции «Тахрир аш-Шам». Ранее под контроль войск Башара Асада перешло еще несколько населенных пунктов, в том числе стратегически важный город Синджар.

Провинция Эль-Кунейтра

Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR) пишет, что расположения правительственных войск САР в районе города Баас провинции Эль-Кунейтра подверглись обстрелу со стороны радикалов.

Ранее сообщалось, что в регион прибыли представители российского Центра по примирению враждующих сторон, чтобы провести переговоры с главарями группировок вооруженной оппозиции, контролирующих населенные пункты Джабата Аль-Хашаб, Аль-Хамидия и Аль-Мадждулия. Сотрудники координационного центра РФ пытаются наладить поставки медикаментов и продовольствия в оккупированные районы.

Ирак

ВВС Ирака нанесли удары по пунктам дислокации «Исламского государства»1 в провинции Дияла, передает Iraqi News. По данным информационного агентства, в результате боевого вылета иракской авиации было уничтожено три штаба ИГ1, а также кустарный цех по производству взрывных устройств.

Три мирных жителя Багдада получили тяжелые ранения при взрыве бомбы, заложенной в окрестностях рынка на юго-востоке города. О происшествии сообщает информационное агентство Iraqi News.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)