МОК примет решение по списку спортсменов из РФ на Олимпиаде-2018 до конца января

Москва, 8 января. Руководство Международного олимпийского комитета (МОК) планирует принять решение, посвященное участию российских спортсменов в зимней Олимпиаде-2018, до конца января. Об этом журналистам сообщили в понедельник представители МОК.

«Комиссия успеет подтвердить окончательный список до крайнего срока заявки на Игры – 28 января… Принципы, используемые комиссией по рассмотрению приглашений, включены в решения исполкома МОК. На этих же решениях основывается список персонала и должностных лиц», — цитирует официальное заявление Международного олимпийского комитета издание «Р-Спорт».

Напомним, ранее руководитель организационного комитета Олимпийских игр-2018 в Пхенчхане Ли Хи Бом рассказал о том, что в спортивном мероприятии могут принять участие более 200 российских атлетов.

Олимпиада в Южной Корее пройдет с 9 по 25 февраля.