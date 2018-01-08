Трамп учредил собственную премию за «фейковые новости»

Вашингтон, 8 января. В США появилась новая премия за «фейковые новости», учрежденная президентом Дональдом Трампом.

Президент США Дональд Трамп учредил премию за «фейковые новости» и намерен объявить самые «бесчестные и коррумпированные» средства массовой информации. В своем Twitter Трамп написал, что интерес к данной премии невероятно возрос, и ее важность оказалась намного больше, чем кто-либо мог представить.

Изначально награждение победителей или проигравших было намечено на 8 января, однако из-за возросшего интереса Дональд Трамп перенес церемонию на среду 17 января 2018 года.

Ранее сообщалось, что американский президент регулярно критикует ведущие западные СМИ, эксперты считают, что это противостояние только набирает обороты.

Отмечается, что в декабре 2017 года Папа Римский Франциск подверг критике журналистов, которые стремятся вытащить на свет старые скандалы и пытаются сделать сенсации из недостоверных новостей. Понтифик назвал «серьезным грехом» «фейковые новости».