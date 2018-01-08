Москва, 8 января. К 5 января в избирательные фонды 13 кандидатов в президенты России поступило более 650 миллионов рублей.

В российском Центризбиркоме опубликовали данные о денежных поступлениях в избирательные фонды кандидатов в президенты РФ. ЦИК сообщил также сведения о расходах средств избирательных фондов кандидатов, уже открывших свои избирательные счета.

Центризбирком привел данные на 5 января 2018 года о фондах таких кандидатов, как Эльвира Агурбаш, Сергей Бабурин, Екатерина Гордон, Павел Грудинин, Владимир Жириновский, Владимир Михайлов, Станислав Полищук, Владимир Путин, Ксения Собчак, Максим Сурайкин, Борис Титов, Роман Худяков и Григорий Явлинский.

Отмечается, что из суммы в 656 миллионов 121 тысячу 372 рубля пожертвования юридических лиц составили 400 миллионов рублей, крупные пожертвования от граждан - 230 тысяч рублей. Предельная сумма расходов кандидата в президенты России из средств избирательного фонда в соответствии с законодательством не может превышать 400 миллионов рублей.