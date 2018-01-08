В порт Одессы зашел американский эсминец

Одесская область, 8 января. В порт Одессы зашел эсминец Военно-морских сил Соединенных Штатов Америки USS Carney. Об этом сообщили в понедельник украинские СМИ.

Он стал первым кораблем Организации Североатлантического договора (НАТО), который посетил город в 2018 году. Пресс-служба командования Шестого флота ВМС США уточнила, что одной из основных задач эсминца является укрепление комбинированной готовности союзников и партнеров НАТО.

Как передает издание «Думская», в украинском порту американский эсминец пробудет до 11 января.

Напомним, ранее президент Украины Петр Порошенко заявил о том, что стратегической целью Киева является вступление в Евросоюз и Организацию Североатлантического договора. По словам главы государства, поставленная перед украинской стороной задача якобы вполне «реалистична».