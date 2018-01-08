Сирия открывает новые центры урегулирования статуса населения в провинции Хасака: ФАН публикует видео

Корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН) побывал в городе Хасака, где в районе, подконтрольном сирийскому правительству, открылся центр урегулирования статуса налогоплательщиков, резервистов и беженцев. Аналогичный центр также был открыт в городе Камышлы.

Процедура урегулирования статуса граждан — инициатива президента Сирии Башара Асада, которая проводится согласно его указу и направлена, в первую очередь, на скорейшее возвращение населения страны к мирной жизни.

Так, например, процесс урегулирования статуса могут пройти жители районов, находящихся под контролем боевиков вооруженной оппозиции. Причем это возможно даже для тех, кто лично участвовал в боях с сирийской армии, но, однако же, не был замечен в военных преступлениях или преступлениях против человечности.

Урегулировать свой статус можно лишь один раз. Каждый прошедший процедуру получает гарантированную президентом Сирии амнистию, при этом обязуясь больше не принимать участие в незаконных вооруженных формированиях.

Для контроля урегулирования статуса бывших боевиков, беженцев и просто лиц скрывающихся от правосудия в столице Сирии была создана Комиссия по примирению, которая курируется лично Башаром Асадом. Ее деятельность дает возможность многим сирийским гражданам начать жизнь с чистого листа. Для этого необходимо заполнить заявление и пройти проверку службы безопасности.

Как видно на кадрах, сделанных корреспондентом Федерального агентства новостей (ФАН), пройти урегулирования статуса желают пожелали многие жители Хасаки, чтобы вернуться к мирной жизни под руководством Башара Асада, несмотря на то, что большая часть и Хасаки и Камышлы находится под контролем курдских вооруженных формирований «Демократических сил Сирии» (SDF).

Так, например, представители племени Джаббура, проживающие в Хасаке, отмечают роль своих соплеменников, воевавших бок о бок с сирийскими правительственными войсками против террористов, призывая всех отказаться от участия в проектах Соединенных Штатов, которые они пытаются реализовать через курдов, направленных на расчленение страны и дестабилизацию ситуации в Сирии.