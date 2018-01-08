Два человека пострадали при пожаре в Trump Tower в Нью-Йорке

Нью-Йорк, 8 января. В результате возгорания в вентиляции здания Trump Tower пострадали два человека.

Телеканал NBC сообщил со ссылкой на департамент пожарной службы Нью-Йорка, что возгорание произошло на крыше здания в системе вентиляции. В тушении огня приняли участие порядка 100 пожарных, отмечает источник.

В результате возгорания в небоскребе пострадали два человека. В момент пожара президента США Дональда Трампа в здании не было. Сын Трампа Эрик отметил оперативность городских пожарных, первые пожарные команды прибыли на место происшествия спустя несколько минут после поступления тревожного сигнала.