Два человека пострадали при пожаре в Trump Tower в Нью-Йорке
Нью-Йорк, 8 января. В результате возгорания в вентиляции здания Trump Tower пострадали два человека.
Телеканал NBC сообщил со ссылкой на департамент пожарной службы Нью-Йорка, что возгорание произошло на крыше здания в системе вентиляции. В тушении огня приняли участие порядка 100 пожарных, отмечает источник.
В результате возгорания в небоскребе пострадали два человека. В момент пожара президента США Дональда Трампа в здании не было. Сын Трампа Эрик отметил оперативность городских пожарных, первые пожарные команды прибыли на место происшествия спустя несколько минут после поступления тревожного сигнала.
JUST IN: @FDNY responding to small fire at Trump Tower on 5th Avenue caused by an electrical box, fire officials say. No injuries reported. pic.twitter.com/qLZFSiVhW0— Good Morning America (@GMA) January 8, 2018