ВМС Великобритании направили фрегат для сопровождения российских кораблей в Ла-Манше

Лондон, 8 января. Российские корабли пройдут пролив Ла-Манш в сопровождении фрегата Королевских ВМС Великобритании.

Издание The Sun сообщило в понедельник со ссылкой на источники в ВМС Великобритании, что фрегат Westminster был направлен командованием Военно-морских сил для сопровождения отряда российских кораблей в проливе Ла-Манш.

В Сети появилась информация, что британский фрегат намерен «перехватить» российские корабли, так как ВМФ РФ за последние 18 месяцев не менее пяти раз проходили по Ла-Маншу «испытывая терпение Лондона», однако это не соответствует реальности. Эксперты сообщают, что сопровождение иностранных военных кораблей около своих берегов является обычной процедурой для флота любой страны.

В конце декабря 2017 года российский фрегат «Адмирал Горшков» проследовал в Северное море около территориальных вод Соединенного Королевства в сопровождении сторожевика St Albans.