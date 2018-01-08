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Дуров планирует выпустить свою криптовалюту в марте 2018 года
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    Дуров планирует выпустить свою криптовалюту в марте 2018 года

    16:54  8 Января 2018  /обновлено: 16:55  08 Января 2018
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    Дуров планирует выпустить свою криптовалюту в марте 2018 года

    Москва, 8 января. Создатель социальной сети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram Павел Дуров якобы планирует уже в марте 2018 года запустить свою блокчейн-платформу Telegram Open Network (TON). Об этом написал в Facebook основатель стартапа Combot Федор Скуратов.

    «Речь, напомню, про Telegram Open Network — проект блокчейн-платформы на базе Telegram, слухи о котором уже вышли за рамки слухов и получают множественные подтверждения из разных и несвязанных источников», — объяснил он.

    Согласно предварительной информации, новая криптовалюта TON будет интегрирована в мессенджер. Пользователям Telegram будет доступен электронный кошелек.

    «Если это не фейк (скорее всего не фейк), то это 100% сделано одним из тех, кто набирает инвесторов под кап», — добавил Скуратов.

    Напомним, ранее стало известно о том, что Павел Дуров пообещал выпустить в январе 2018 года три крупных обновления для мессенджера Telegram.

    Автор: Алексей Громов
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