Дуров планирует выпустить свою криптовалюту в марте 2018 года

Москва, 8 января. Создатель социальной сети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram Павел Дуров якобы планирует уже в марте 2018 года запустить свою блокчейн-платформу Telegram Open Network (TON). Об этом написал в Facebook основатель стартапа Combot Федор Скуратов.

«Речь, напомню, про Telegram Open Network — проект блокчейн-платформы на базе Telegram, слухи о котором уже вышли за рамки слухов и получают множественные подтверждения из разных и несвязанных источников», — объяснил он.

Согласно предварительной информации, новая криптовалюта TON будет интегрирована в мессенджер. Пользователям Telegram будет доступен электронный кошелек.

«Если это не фейк (скорее всего не фейк), то это 100% сделано одним из тех, кто набирает инвесторов под кап», — добавил Скуратов.

Напомним, ранее стало известно о том, что Павел Дуров пообещал выпустить в январе 2018 года три крупных обновления для мессенджера Telegram.