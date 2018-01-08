Более 10 новых китайских кроссоверов выйдет на авторынок РФ в 2018 году

Пекин, 8 января. Китайские автомобильные концерны в этом году привезут на российский рынок свыше 10 новых автомобилей, большинство из которых — внедорожники.

По предварительным прогнозам специалистов, самым перспективным из китайских автомобилей является внедорожник Geely Atlas, который будет презентован сразу в трех комплектациях.

Для российского рынка производитель намерен поставлять продукцию, собранную на белорусских заводах.

Другой концерн Dongfeng собирается начать в России продажи сразу трех внедорожников, пишет «Российская газета».

Помимо этого, на российском рынке появятся две новые модели от компании Chery, три — от Dongfeng и по одной представит Lifan, Foton Sauvana, Brilliance V3, Changan CS75, FAW D60 , а также Hawtai Boliger.