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«Устал от президентства»: россияне прокомментировали рабочий график Трампа
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    «Устал от президентства»: россияне прокомментировали рабочий график Трампа

    16:28  8 Января 2018  /обновлено: 16:28  08 Января 2018
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    «Устал от президентства»: россияне прокомментировали рабочий график Трампа

    Москва, 8 января. Пользователи социальный сетей отреагировали на информацию о том, что президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп изменил свой рабочий график.

    Ранее американские СМИ сообщили о том, что Трамп якобы приступает к работе позже, чем в первые дни своего президентства. Кроме того, политик больше времени стал уделять просмотру телепередач и социальным сетям.

    «Жизнь обыкновенного диванного политика», — пошутили комментаторы.

    «Устал от президентства»: россияне прокомментировали рабочий график Трампа

    «Устал от президентства… В такой обстановке будет полная депрессия», — отметили другие.

    Некоторые пользователи соцсетей предположили, что Дональд Трамп передал часть должностных полномочий своей дочери Иванке.

    «Дочку натаскивает на управление. Самому можно и расслабиться», — написал один из юзеров.

    «Устал от президентства»: россияне прокомментировали рабочий график Трампа

    «Трамп спит, а Клинтон последний зуб точит», — иронично заявили россияне.

    «Трамп целым днями смотрит Путина по телевизору и завидует ему: «Почему я не президент России?» — резюмировали комментаторы.

    «Устал от президентства»: россияне прокомментировали рабочий график Трампа

    Автор: Алексей Громов
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