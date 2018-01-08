«Устал от президентства»: россияне прокомментировали рабочий график Трампа

Москва, 8 января. Пользователи социальный сетей отреагировали на информацию о том, что президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп изменил свой рабочий график.

Ранее американские СМИ сообщили о том, что Трамп якобы приступает к работе позже, чем в первые дни своего президентства. Кроме того, политик больше времени стал уделять просмотру телепередач и социальным сетям.

«Жизнь обыкновенного диванного политика», — пошутили комментаторы.

«Устал от президентства… В такой обстановке будет полная депрессия», — отметили другие.

Некоторые пользователи соцсетей предположили, что Дональд Трамп передал часть должностных полномочий своей дочери Иванке.

«Дочку натаскивает на управление. Самому можно и расслабиться», — написал один из юзеров.

«Трамп спит, а Клинтон последний зуб точит», — иронично заявили россияне.