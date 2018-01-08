Кабмин запретил россиянам выбрасывать окурки из окон поездов и автомобилей

Москва, 8 января. Глава правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев подписал изменения в правила противопожарного режима. Соответствующее постановление размещено на сайте кабмина.

В документе обращается внимание на необходимость защиты от огня железнодорожных зон и участков, прилегающих к автомобильным трассам.

«В полосах отвода и охранных зонах дорог, а также на участках железнодорожных путей и автомобильных дорог не разрешается выбрасывать горячие уголь и золу, а также горящие окурки и спички во время движения поездов и автомобильного транспорта», — следует из текста указа.

Кроме того, Медведев обязал владельцев земельных участков постоянно убирать отходы и сухую траву, а также запретил выжигать траву и разводить костры рядом с шоссе.