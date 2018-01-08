Под песками времени: Зимний фестиваль в парке «Россия – Моя история» привлек тысячи гостей со всей страны. ФАН-ТВ

В новогодние праздники Москва превратилась в сказочную страну: площадки для развлечений разбросаны буквально по всему центру столицы. Пока одни закупаются на ярмарках, лакомятся горячими ватрушками, катаются на коньках и радуются долгожданному снегу, другие – не менее предприимчивые – всей семьей спешат на ВДНХ. Известный на всю страну мультимедийный исторический парк «Россия – Моя история» в очередной раз ловко соединил зимний праздник с просвещением общества и приготовил для жителей и гостей столицы новые сюрпризы. Смотрите видеосюжет ФАН-ТВ о проходящем здесь Зимнем фестивале.

Толпа любопытных в павильоне № 57 – с самого утра. Знакомство с историей страны, по традиции, начинается с обхода мультимедийных залов. В парк «Россия – Моя история» приезжают россияне из разных уголков страны. Одна из посетительниц – Екатерина из Перми. Она рассказывает:

– Сегодня приехала – и вспоминаю всю историю, которую нам преподавали. И как-то гордость берет за Россию, что у нас такая шикарная история, есть что показать иностранцам!

Насытившись фактами о российской государственности самых разных эпох, все спешат на праздничное представление. Одна из громких премьер Зимнего фестиваля – новое прочтение знаменитых сказок «Морозко», «Двенадцать месяцев» и «Щелкунчик».

– Минимально в первых день было 2500 человек. Вчера у нас уже было 3800. И каждый день по нарастающей, – говорит сотрудник пресс-службы парка Елена Гусарова. – Мы очень рады, что все больше и больше людей приходят и знакомятся именно с историей своей Родины.

Драматический театр песочного искусства «Пески времени» из Омска оживил новогоднюю классику с помощью песка. С легкой руки художницы прямо во время спектакля на экране появляется знакомый рождественский сюжет.

Гости из Казани, мама с сыном, делятся впечатлениями от увиденного:

– Мы приехали из Казани специально в Москву, на новогодние праздники, окунуться в эту праздничную атмосферу. И попали на такое замечательное шоу, – радуется Ольга.

– Такой «Щелкунчик» лучше, чем по телевизору? – спрашивает корреспондент ФАН-ТВ.

– Лучше, намного… Как она запоминает? Это всё рисовать надо! – восхищается подросток по имени Влад.

Желающих посмотреть на спектакль из песка так много, что некоторым не хватает места. Но маленькое неудобство нисколько не уменьшает восторга от увиденного.

– Очень красиво. Сказка старенькая, но исполнение новенькое! – говорит москвичка Евгения.

Корреспондент ФАН-ТВ решает пообщаться с главной «творительницей» праздничного действа. Это Александра Басова, художник песочной анимации Драматического театра песочного искусства «Пески времени», который находится в Омске.

– Я рисую уже шесть лет, и пока еще даже совершенства не достигла, – делится Александра.

– А где этому учат?

– На самом деле, профессионально песком не учат нигде рисовать. Мы учимся все сами, заканчиваем художественные вузы, осваиваем песок самостоятельно. Это специальное направление – песочная анимация, «sand art» называется. Существует уже лет 40, а в России не так давно – лет 12 всего существует, но уже приобретает всероссийские масштабы. Мы очень много выступаем с симфоническими оркестрами, с разными коллективами. Это песок из Болгарии, из кварцевых карьеров.

– Там особенный мелкий песок, который подходит?

– Да, там особенный песок, он мелкий. Он желтенький, самое главное, что нам больше всего нравится!

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Пока часть гостей увлечена песочным представлением, другие, самые пытливые, пробуют на вкус историю ХХ века. Военные реконструкторы рассказывают им о быте солдат Великой Отечественной войны, учат всех желающих обращаться с раритетным оружием из частных коллекций и демонстрируют другие, не менее интересные артефакты.

– Это – пистолет-пулемет Шпагина. Разработан в 1940 году, поступил на вооружение в 1941-м на замену сложному и дорогому производству пистолета-пулемета Дегтярева, – показывает репортеру ФАН-ТВ боевое оружие Дмитрий, командир военно-исторического клуба «Инженерная разведка». – Нашим гражданам героически удалось произвести его в количестве почти 6 миллионов штук, что позволило усилить огневую мощь Красной Армии и существенно повлиять на исход войны.

– Это самодельный портсигар, выполненный из сбитого немецкого самолета, – демонстрирует еще одну ценную вещь военный реконструктор Михаил. – Мне его передали родственники ветерана, которого уже не было на тот момент в живых, это вещь с историей, она где-то с 1941 года. Тут были какие-то рисунки, можете наблюдать вот здесь. Там дата…

– Что-то есть… Но уже не видно.

– Дата была тоже. В общем, он дослужился, в конце концов, осел в семье, после чего, когда люди узнали, чем я занимаюсь, они решили, что у меня это лучше сохранится. В 90-е, в начале 2000-х такие вещи просто под ногами валялись! Сейчас к ним особый интерес. Это что-то такое, к чему можно прикоснуться руками, что-то рассказать детям.

Советское оружие, побывавшее в бою, не терпится подержать в руках и взрослым, и маленьким. Последние изучают артефакты осмысленно.

– Воевали наши солдаты, – говорит мальчик Миша.

– С кем? – уточняет корреспондент ФАН-ТВ.

– С фашистами!

Валерий вместе с сыном приехал в российскую столицу из Крыма. Исторический парк «Россия – моя история» был в числе главных пунктов семейной новогодней программы. По мнению мужчины, новогодние праздники – отличный повод запастись новыми знаниями и освежить старые.

– Меня так воспитывали, – делится Валерий. – Мой дед из Ивановской области, он ушел на фронт в 1944 году, воевал, потом вернулся в Крым, остался там… Россия – это наша великая страна. Мы передаем это нашим детям, наши дети будут передавать это своим. Поэтому мы здесь! Крым является южным форпостом Российской Федерации, будьте уверены, что там все спокойно. Мы любим Россию, мы всегда будем за Россию!

Елена Гусарова из пресс-службы парка уверена: каждый россиянин обязан помнить и чтить историю своей страны.

– У нас на павильоне висит очень много цитат великих наших соотечественников. У нас есть одна прекрасная цитата Ключевского, историка, она говорит о том, что история не учительница, она надзирательница. И понятно, что если мы не усвоили какие-то уроки из истории своей Родины, то она как бы нас накажет. Я думаю, что очень правильно понимать историю нашей Родины, понимать, чего мы достигли.

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