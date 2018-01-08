Первый президент Украины рассказал, как остановить войну в Донбассе

Киев, 8 января. Остановить войну в Донбассе можно благодаря реализации минских соглашений; при этом возможно дополнение или изменение минского формата. Такое мнение высказал первый президент Украины Леонид Кравчук.

В эфире украинского телеканала «112» Леонид Кравчук заявил, что войну в Донбассе можно остановить только путем прямых переговоров с Россией. По мнению первого президента страны это является оптимальным вариантом для Украины.

«Как нам остановить войну? Есть несколько путей… Изменить или наполнить минский формат другим содержанием», — предположил Кравчук.

Бывший лидер страны подчеркнул, что Украине придется идти на определенные уступки, так как любые переговоры подразумевают компромисс. Киев должен четко понимать, в чем он может или не может уступить Москве, заметил Кравчук.

Первый президент Украины уточнил, что суверенитет страны и территориальная целостность не могут быть предметом обсуждения на этих переговорах. При этом Кравчук сообщил о существовании еще одного варианта разрешения кризиса на юго-востоке Украины. Им может стать изменение минского формата. Он считает, что более подходящим был бы переход к будапештскому формату или наполнение минского формата новым содержанием.