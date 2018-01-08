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Новости Сирии
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Сирия продолжает праздновать освобождение Алеппо: ФАН публикует видео с концерта на площади у цитадели
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    Сирия продолжает праздновать освобождение Алеппо: ФАН публикует видео с концерта на площади у цитадели

    16:03  8 Января 2018  /обновлено: 16:03  08 Января 2018
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    Сирия продолжает праздновать освобождение Алеппо: ФАН публикует видео с концерта на площади у цитадели

    Корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН) побывал в Алеппо, где благотворительный центр «Аль-Таклин» провел праздничный концерт, посвященный празднованию Рождества и Нового года, а также годовщине освобождения города.

    В мероприятии приняли участие семьи погибших и пострадавших во время боевых действий бойцов сирийской армии и союзных войск. Концерт прошел на площади у знаменитой цитадели Алеппо в районе Старого города, который включен в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. Именно вокруг крепости и возник один из крупнейших городов Ближнего Востока, до начала сирийского конфликта имевшего гордое звание экономической столицей Сирии.

    Однако летом 2012-го Алеппо стал местом, где развернулись ожесточенные бои сирийских правительственных сил с вооруженными группировками «Сирийской свободной армии» (ССА) и запрещенной в РФ террористической организацией «Джебхат ан-Нусра»1 (запрещено в РФ). Тогда боевикам удалось установить контроль над частью территорий города. Ситуацию удалось изменить только благодаря поддержке России.

    Сирия продолжает праздновать освобождение Алеппо: ФАН публикует видео с концерта на площади у цитадели

    Алеппо был полностью освобожден от боевиков вооруженных группировок в результате совместной операции правительственных сил и ВКС РФ «Заря победы», проходившей в ноябре-декабре 2016-го года. Наступление сирийской армии началось 16 ноября после нанесения ударов группировкой кораблей ВМФ РФ по позициям боевиков с моря. Благодаря активной поддержке российской авиации, уже к 11 декабря под контролем правительственных войск находилось 96% территории Алеппо.

    После освобождения города 22 декабря последовало разминирование территорий, которым занимались специалисты Международного противоминного центра Вооруженных сил России. Кроме этого, для обеспечения правопорядка в Алеппо были направлены подразделения военной полиции РФ.

    Не так давно, спустя год после освобождения,  на центральной площади города Абдалла аль-Джабири собирались тысячи сирийцев, чтобы отметить эту важную для них дату. В руках радостные жители Алеппо держали сирийские флаги портреты президента Сирии Башара Асада.

    Ту же картину можно увидеть и на кадрах, сделанных корреспондентом ФАН, на концерте, организованном благотворительным центром «Аль-Таклин».

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Мохамад Жарбуа
    © 2017 Федеральное агентство новостей
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    #россия #сирия #алеппо #вкс рф #саа
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