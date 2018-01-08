Сирия продолжает праздновать освобождение Алеппо: ФАН публикует видео с концерта на площади у цитадели

Корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН) побывал в Алеппо, где благотворительный центр «Аль-Таклин» провел праздничный концерт, посвященный празднованию Рождества и Нового года, а также годовщине освобождения города.

В мероприятии приняли участие семьи погибших и пострадавших во время боевых действий бойцов сирийской армии и союзных войск. Концерт прошел на площади у знаменитой цитадели Алеппо в районе Старого города, который включен в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. Именно вокруг крепости и возник один из крупнейших городов Ближнего Востока, до начала сирийского конфликта имевшего гордое звание экономической столицей Сирии.

Однако летом 2012-го Алеппо стал местом, где развернулись ожесточенные бои сирийских правительственных сил с вооруженными группировками «Сирийской свободной армии» (ССА) и запрещенной в РФ террористической организацией «Джебхат ан-Нусра»1 (запрещено в РФ). Тогда боевикам удалось установить контроль над частью территорий города. Ситуацию удалось изменить только благодаря поддержке России.

Алеппо был полностью освобожден от боевиков вооруженных группировок в результате совместной операции правительственных сил и ВКС РФ «Заря победы», проходившей в ноябре-декабре 2016-го года. Наступление сирийской армии началось 16 ноября после нанесения ударов группировкой кораблей ВМФ РФ по позициям боевиков с моря. Благодаря активной поддержке российской авиации, уже к 11 декабря под контролем правительственных войск находилось 96% территории Алеппо.

После освобождения города 22 декабря последовало разминирование территорий, которым занимались специалисты Международного противоминного центра Вооруженных сил России. Кроме этого, для обеспечения правопорядка в Алеппо были направлены подразделения военной полиции РФ.

Не так давно, спустя год после освобождения, на центральной площади города Абдалла аль-Джабири собирались тысячи сирийцев, чтобы отметить эту важную для них дату. В руках радостные жители Алеппо держали сирийские флаги портреты президента Сирии Башара Асада.

Ту же картину можно увидеть и на кадрах, сделанных корреспондентом ФАН, на концерте, организованном благотворительным центром «Аль-Таклин».

1 Организация запрещена на территории РФ.