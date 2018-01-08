Выборы-2018: в избирательный фонд Путина поступило более 400 млн рублей

Москва, 8 января. В избирательный фонд президента России Владимира Путина к 5 января поступило больше всего средств среди всех кандидатов — более 400 млн рублей. Об этом сообщили в понедельник в ЦИК РФ.

В понедельник, 8 января, Центральная избирательная комиссия России разместила на сайте данные о поступлении и тратах денежных средств избирательных фондов 13 кандидатов, накануне открывших свои специальные избирательные счета.

ЦИК России опубликовал данные по состоянию на 5 января.

По имеющимся данным, в избирательный фонд Путина на 5 января поступило более 400 млн рублей.

Отмечается, что по 28 миллионов рублей в фонд главы государства перечислили партия «Единая Россия», а также столичный, краснодарский, свердловский фонды регионального сотрудничества и развития.

Напомним, ранее сообщалось, что более двух тысяч подписей собрали в Приморье в поддержку Путина.

Владимир Путин. Биография