В Красноярске ищут пропавшую без вести школьницу

Красноярский край, 8 января. Сотрудники правоохранительных органов Красноярска разыскивают 15-летнюю девочку, которая пропала без вести 6 января.

Согласно предварительным данным, речь идет о Валерии К., которая проживает в доме на Тобольской улице. Как передает издание iReactor, школьница была одета в зеленую меховую куртку и черные джинсы. У девочки также есть мобильный телефон, однако родственники не смогли с ней связаться.

Напомним, в конце декабря стало известно о том, что в Красноярском крае был задержан мужчина, который зарезал свою девушку.