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Китайские власти сообщили об опасности взрыва горящего иранского танкера
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    Китайские власти сообщили об опасности взрыва горящего иранского танкера

    15:40  8 Января 2018  /обновлено: 15:40  08 Января 2018
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    Китайские власти сообщили об опасности взрыва горящего иранского танкера

    Пекин, 8 января. Министерство транспорта Китая сообщило об опасности взрыва или затопления иранского танкера, на котором возник пожар.Об этом пишет издание South China Morning Post.

    По данным ресурса, найдено тело одного из 32 пропавших без вести членов экипажа иранского судна. В настоящее время не известно, тело гражданина какого государства было найдено.

    Согласно информации представителя Национального агентства морской полиции Южной Кореи, танкер охвачен густым дымом.

    Кроме того, спасательные работы практически невозможны из-за метеоусловий.

    Ранее сообщалось, что столкновение двух судов случилось почти в 300 километрах от Шанхая.

    Отмечается, что на борту танкера не прекращается сильный пожар, нефтяные продукты частично вылились в воду, но общая площадь загрязнения не известна.

    Автор: Дана Балан
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    #китай #иран #танкер #пекин #судно
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