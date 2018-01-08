Рогозин рассказал о создании штаба для защиты ОПК от американских санкций

Москва, 8 января. Вице-премьер Российской Федерации Дмитрий Рогозин рассказал, что в коллегии Военно-промышленной комиссии (ВПК) России сформирован оперативный штаб для развития оборонно-промышленного комплекса в условиях санкций. Об этом он написал в своем микроблоге социальной сети Twitter.

Он отметил, что в коллегии ВПК сформирован оперативный штаб для обеспечения беспрерывного развития ОПК и стабильного исполнения ГОЗ в условиях вероятного усиления нелегальных ограничений США против оборонных предприятий России.

В Коллегии #ВПК сформирован оперативный штаб для обеспечения устойчивого развития #ОПК и стабильного исполнения #ГОЗ в условиях прогнозируемого усиления незаконных санкций США против оборонных предприятий России. Штаб возглавит зампред Коллегии #ВПК Олег Иванович Бочкарев pic.twitter.com/KxZC0PaRDl — Дмитрий Рогозин (@Rogozin) January 8, 2018

Рогозин также добавил, что руководить этим штабом будет заместитель председателя коллегии Олег Бочкарев.

Ранее вице-премьер прокомментировал отказ «Альфа-банка» работать с оборонными компаниями РФ.