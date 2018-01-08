Киев, 8 января. Политолог Алексей Валевский заявил, что Европу перестали интересовать проблемы Украины.

В эфире украинского телеканала NewsOne политолог заявил, что сейчас самые важные для Украины темы, такие как экономика страны и война в Донбассе, исчезают из повестки дня Европейского союза и перестают быть приоритетными.

Валевский подчеркнул, что самая главная задача украинской дипломатии — постоянно напоминать Евросоюзу об Украине.

«Задача номер один нашей дипломатии – постоянно напоминать нашим европейским партнерам, что для ЕС Украина также должна быть одним из приоритетов в 2018 году», — приводит его слова «Политнавигатор».

Политолог напомнил, что представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Фредерика Могерини в одном из последних выступлений озвучила приоритеты Европейского союз и при этом ни разу не упомянула об Украине. А канцлер Ангела Меркель поддержала заявление министра иностранных дел Германии Зигмара Габриэля, который не одобрил поставку летального оружия на Украину.