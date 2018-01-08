Ополченцы ЛНР обнаружили минометные позиции ВСУ около линии соприкосновения

Луганск, 8 января. Народная милиция ЛНР обнаружила минометные расчеты украинских силовиков около населенного пункта Светлодарск.

Начальник управления министерства обороны Луганской народной республики Михаил Филипоненко сообщил, что бойцы народной милиции выявили огневые позиции минометной батареи 54-й отдельной механизированной бригады ВСУ в трех километрах от линии соприкосновения около Светлодарска.

Представитель военного ведомства заявил, что в этом же районе украинские силовики продолжают вести инженерные работы, направленные на оборудование новых огневых позиций. Отмечается усиление передовых позиций украинской армии военнослужащими и военной техникой около населенных пунктов Троицкое и Золотое.

Филипоненко подчеркнул, что украинские военные пытаются обнаружить позиции ополчения ЛНР при помощи беспилотных летательных аппаратов.