Космонавт-испытатель Рязанский рассказал о своей любимой еде на МКС
Москва, 8 января. Российский космонавт-испытатель Сергей Рязанский рассказал журналистам о том, какая еда на Международной космической станции (МКС) нравится ему больше всего.
«Творог», — объяснил в интервью RT космонавт.
Рязанский очень гордится тем фактом, что в 2017 году была опубликована его книга «Удивительная Земля», а также очередным полетом на МКС.
Кроме того, космонавт-испытатель признался в том, что он не видел неопознанных летающих объектов (НЛО).
«К сожалению, не видел. Есть много всего красивого, но, к сожалению, НЛО не дается», — пошутил Сергей Рязанский.
Космонавт Сергей Рязанский в блице RT рассказал о первых ощущениях после возвращения из космоса, кухне на МКС и о несостоявшейся встрече с НЛО https://t.co/qNuWnwMM3G pic.twitter.com/D3LsnM2yyb— RT на русском (@RT_russian) January 8, 2018
Напомним, ранее стало известно о том, что патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил с Рождеством российских космонавтов, которые находятся на борту Международной космической станции.