Болгары продолжают поддерживать Донбасс и бороться против украинского фашизма. Колонка Владимира Тулина

В крупнейших городах Болгарии прошли акции, посвященные Новороссии. В Софии она прошла под лозунгом «Донбасс — молчание убивает», а в Пловдиве под лозунгом «Поддержим Донбасс, остановим фашизм». Несмотря на полную информационную блокаду со стороны крупных болгарских СМИ, акции привлекли к себе внимание. Впервые в стране-члене ЕС и НАТО проходят акции в поддержку ДНР и ЛНР, впервые открыто называют нынешнюю власть на Украине фашистским режимом.

В Софии на площади Славейков 6 января 2018 года акцию организовал болгарский правозащитник Любомир Данков, который неоднократно бывал как в Донбассе, так и в Киеве. Он прославился тем, что открыто заявил в украинской столице местным СМИ: то, что происходит в Донецке и Луганске, — не антитеррористическая операция, как ее там называют, а гражданский конфликт. В своих выступлениях на болгарском телевидении он требовал наказания украинских неонацистов, избивших болгарского активиста Василия Кащи в мае 2017 года в Белгород-Днестровском.

При этом Любомир Данков показывает пример объективности. На созданном им сайте, посвященном последним событиям в Донбассе, опубликованы его интервью не только с представителями властей ДНР, но и с членами правительства Украины. Его очередной инициативой стало предложение принять в Болгарии детей из Донбасса, чтобы хоть что-то противопоставить лечению в стране раненых украинских военнослужащих. Главной причиной проведения акций стало разоблачение факта поставок болгарского оружия на Украину.

По этому поводу Любомир Данков сказал в своем выступлении: «Местные жители Донбасса предоставили мне хвостовые части от оружия болгарского производства. Думал их привезти, но не мог пройти с ними в аэропорту. Я их снял и решил показать фото здесь. Как известно, между двумя сторонами конфликта есть мирный договор, и продавать оружие какой-либо одной стороне исключительно неморально. К тому же, та сторона, которой продают оружие, не выполнила ни одного пункта минских соглашений. Речь идет, конечно, об Украине. Есть и другое. В Донбассе есть одна большая болгарская общность, и то, что этим оружием, произведенным в Болгарии, убивают и болгар, переходит все границы».

Кроме фотографий боеприпасов с маркировкой болгарских заводов «ВМЗ-Сопот» и «Арсенал», сделанных на Украине, жители Софии могли увидеть и другие фотографии Любомира Данкова. На них множество разрушенных многоэтажных жилых домов в Донецке и окрестностях, жертвы обстрелов украинской артиллерии. Люди не верили, что такое происходит сейчас и в Европе, первоначально, увидев фото, думали, что это Сирия.

13 Фото. 13 Фотографий

Также можно было ознакомиться с требованиями участников акции: «Остановите войну против Донбасса», «Нет ассимиляции и дискриминации на Украине, остановите фашистские издевательства над собственным народом», «Болгарским оружием избивают наших собратьев в Донбассе. До когда будешь терпеть это, народ! Ты соучастник ли этого?!» Был развернут флаг ДНР и надпись «Я — Донбасс» на болгарском и французском языках, как напоминание о том, что гибель нескольких человек в Париже в январе 2015 года вызвала море сочувствия у жителей ЕС, а убийство тысяч людей в Донбассе на протяжении почти четырех лет там не замечают.

Флаг свободного Донбасса развевался и во втором по величине городе Болгарии — Пловдиве. Там 7 января 2018 года протестовали активисты Движения русофилов «Петко Войвода», возглавляемое Иваном Милчевым-Ивановым.

Целями своего движения они провозгласили защиту православных ценностей, сохранение и укрепление исторической памяти болгарского народа, неразрывно связанной с братским русским народом.

Иван Милчев-Иванов заявил: «Мы — болгарские патриоты, которые считают, что любовь к Болгарии и России — это единое целое».

Движение русофилов постоянно проводит протестные шествия против членства Болгарии в ЕС и НАТО, выразили они свое возмущение уничтожением российского самолета турецкими ВВС, ежегодно проводят праздничный митинг в День независимости России. Участники движения охраняют от осквернения накануне 23 февраля и 9 мая памятник «Алеша» — один из главных символов Пловдива. Именно члены этого движения ежегодно топчут знамена ЕС и НАТО на многотысячном Соборе русофилов у водохранилища Копринка, они организовали там освящение митрополитом флага ДНР.



Ввиду того, что в нынешней Болгарии доступ к СМИ им закрыт, они доносят свою позицию до народа через листовки. Большую помощь в популяризации акций движения оказало посольство Украины в Болгарии: после того, как пловдивские русофилы во время празднования Дня освобождения Болгарии 3 марта 2017 года на Шипке развернули там флаг ДНР, оно направило ноту протеста в министерство иностранных дел Болгарии. Об этом сообщили болгарские СМИ, и о Движении русофилов «Петко Войвода» узнала вся страна.

Прошедшая на Рождество акция явно тоже не понравится украинским властям — на ней их прямо называли фашистами. Тут можно было прочитать: «С молчаливого согласия и активного содействия Запада на Донбассе истребляют мирное население. Внимание: фашизм!»

Был организован и сбор подписей за требование остановить геноцид болгар в Донбассе под лозунгом «Демократическая» Европа, не убивай Донбасс». Из колонок звучали песни сражающегося Донбасса. Тут же можно было посмотреть фотографии из Донбасса, сделанные болгарским фотографом. Огромное впечатление на жителей Пловдива производили даже не фото разрушений, а множество трупов детей, убитых украинской армией. Не могли никого оставить равнодушными фотографии похорон этих детей, страдания их родителей.

По этому поводу Иван Милчев-Иванов сказал в своем выступлении: «Фашистская власть в Киеве совершает против болгарского народа такие преступления, каких не делали и османские поработители: она заставляет болгар убивать болгар. Она насильно мобилизует болгар из Одесской области в свою армию и заставляет их обстреливать Донбасс, где проживает 55-тысячное болгарское население. И в этом ей помогает правительство Болгарии, которое поставляет боеприпасы для этих обстрелов. Наши СМИ, купленные Соросом, скрывают от народа эту правду, а правда — это сила. Поэтому мы не остановимся и продолжим борьбу за то, чтобы зомбированный и опять порабощенный болгарский народ прозрел и снова захотел свободы и своей независимости».

Поддержка болгарами Донбасса, и его борьба с украинским фашизмом уже не ограничивается только словами. Акции протеста из Донецка приветствовал Цветомир Гетов, который вступил в вооруженные силы ДНР. О болгарских добровольцах, воюющих за Новороссию, было известно давно, но свои имена они скрывали. Цветомир Гетов первый раскрыл свое имя, и это смелый поступок. В Польше местные добровольцы были заочно приговорены к тюремному заключению, и даже в Сербии они были привлечены к уголовной ответственности, но сроки получили условные. Благодаря Цветомиру Гетову болгары теперь еженедельно получают сводку об обстановке в ДНР через социальные сети на родном языке.



Отношения руководства Болгарии с украинскими националистами, захватившими власть в Киеве в результате государственного переворота, довольно противоречивые. С одной стороны, из-за членства в ЕС и НАТО члены правительства Болгарии всегда высказываются в поддержку нынешней власти на Украине. В стране осуществляется лечение раненных в Донбассе украинских военнослужащих и, как недавно выяснилось, для ВСУ поставляется болгарское оружие и боеприпасы. С другой стороны, под давлением общественного мнения стали ускоренно выдавать гражданство болгарам на Украине, что позволяет им избегать призыва в ВСУ, отсутствуют репрессии против болгарских добровольцев и тех, кто их поддерживает.

Интересно взглянуть на политику крупных болгарских СМИ, связанную с ситуацией на Украине после Майдана. В феврале-марте 2014 года было множество интервью с крымскими болгарами, которые говорили, что с ужасом ждут прихода русских. После возвращения Крыма в Россию интерес к соотечественникам там сразу пропал — трудно рассказывать об ужасной жизни после того, как зарплаты и пенсии выросли в несколько раз.

После введения санкций против России все основные СМИ Болгарии сообщали о том, что и впрямь сбылись слова Барака Обамы, и «экономика России разорвана в клочья». Было множество репортажей из России о том, как русские там едва сводят концы с концами, и на них надвигается голод. Однако этой пропаганде мешал тот факт, что десятки тысяч граждан России вместо того, чтобы умирать с голоду, продолжали покупать недвижимость в Болгарии.

В результате все болгарские СМИ, преданные и проданные идеалам евроатлантизма, буквально в один день поменяли свою позицию, и вместо чернухи об ужасной жизни русских стали рассказывать страшилку о том, что они готовят ужасную жизнь для болгар. Оказывается, русские покупают здесь недвижимость, чтобы затем поднять восстание и отделить Варненскую и Бургасскую области от Болгарии. При этом не было приведено ни одного факта того, как владельцы недвижимости, большинство из которых — пенсионеры, собираются разоружить полицию, отразить наступление болгарских и расположенных в стране американских войск, а самое главное — держать в повиновении болгарское население на захваченной территории, которое в сотни раз превышает их по численности. Тут демократическую прессу ждал полный провал — в этот информационный бред не верили даже дети.

У основных СМИ Болгарии существуют особые подходы к освещению жизни в России: они всегда сообщают о коррупционных скандалах, преступлениях и несчастных случаях, а также о любых, даже малозначительных действиях оппозиции. При этом ни разу не слышал, чтобы они рассказали, например, о материнском капитале или о том, что в России значительно раньше выходят на пенсию и получают при этом много льгот. Однако на дворе 21-й век, и существуют альтернативные источники информации.

В связи с этим сейчас СМИ в Болгарии, которые не могут объяснить, почему отношения с Вашингтоном и Брюсселем все лучше, а жизнь в стране все хуже, начали новую информационную компанию. Ее суть: не верьте российским СМИ — они абсолютно лживые. При этом ни один такой болгарский журналист не может ответить на простой вопрос: если это правда, то почему же ни один суд ни в одной стране ЕС не привлек их за клевету?