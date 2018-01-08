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Новости Сирии
При атаке боевиков на военные объекты РФ в Сирии никто не пострадал
Весь мир
Сирия новости 8 января 16.30: САА при поддержке ВКС РФ освободила от «Ан-Нусры» два поселения Идлиба, в Дейр-эз-Зоре уничтожено 27 террористов ИГ
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    Сирия новости 8 января 16.30: САА при поддержке ВКС РФ освободила от «Ан-Нусры» два поселения Идлиба, в Дейр-эз-Зоре уничтожено 27 террористов ИГ

    16:30  8 Января 2018
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    Сирия новости 8 января 16.30: САА при поддержке ВКС РФ освободила от «Ан-Нусры» два поселения Идлиба, в Дейр-эз-Зоре уничтожено 27 террористов ИГ

    Сирия, 8 января. САА при поддержке ВКС РФ освободила от «Ан-Нусры» два поселения Идлиба, в Дейр-эз-Зоре уничтожено 27 террористов ИГ1, студенты в Алеппо протестуют против присутствия США в Сирии. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

    Коротко об итогах противостояния

    ВКС РФ: обеспечивают продвижение САА к авиабазе Абу Духур.

    Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: противостоят боевикам в Харасте, ведут обстрел позиций боевиков в Хомсе, при поддержке ВКС РФ освободили от «Ан-Нусры» два поселения в Идлибе.

    «Исламское государство»1: атаковало SDF на востоке Дейр-эз-Зора.

    «Тахрир аш-Шам»: теряет позиции в Идлибе.

    «Ахрар аш-Шам»: ведет бои с САА в Харасте.

    Курды: уничтожили 27 террористов ИГ в Дейр-эз-Зоре.

    Сирия новости 8 января 16.30: САА при поддержке ВКС РФ освободила от «Ан-Нусры» два поселения Идлиба, в Дейр-эз-Зоре уничтожено 27 террористов ИГ

    Провинция Дамаск

    Сирия новости 8 января 16.30: САА при поддержке ВКС РФ освободила от «Ан-Нусры» два поселения Идлиба, в Дейр-эз-Зоре уничтожено 27 террористов ИГ

    В Харасте продолжаются боестолкновения между Сирийской арабской армией (САА) и радикальными группировками. Напомним, ранее правительственные войска деблокировали осажденную боевиками транспортную базу. По данным Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR), армия Башара Асада предпринимает меры по расширению коридора снабжения стратегического объекта. Окрестности склада военной техники все еще занимают «Ахрар аш-Шам», «Тахрир аш-Шам» и «Файлак ар-Рахман». Ранее сообщалось, что солдаты армии САР освободили от радикалов несколько кварталов населенного пункта.

    Провинция Алеппо

    Сирия новости 8 января 16.30: САА при поддержке ВКС РФ освободила от «Ан-Нусры» два поселения Идлиба, в Дейр-эз-Зоре уничтожено 27 террористов ИГ

    В административном центре провинции Алеппо студенты местного университета организовали акцию протеста против присутствия вооруженных сил Соединенных Штатов Америки на территории Сирии. Об этом сообщает YouTube-канал (@ORIENT TRUTH).

    Сирийская арабская армия (САА) под прикрытием ВКС РФ продолжает развивать наступление на опорные пункты «Джебхат ан-Нусры»1 в южной части провинции Алеппо, передает один из источников на своей странице в социальной сети Twitter (@BrazilAleppo). Освобождая от радикалов поселения в этой части региона бригады армии САР при поддержке российской авиации продвигаются к авиабазе Абу Духур.

    Провинция Хомс

    Сирия новости 8 января 16.30: САА при поддержке ВКС РФ освободила от «Ан-Нусры» два поселения Идлиба, в Дейр-эз-Зоре уничтожено 27 террористов ИГ

    Радикальные антиправительственные группировки, базирующиеся в районе населенного пункта Ар-Растан на севере провинции Хомс, снова нарушили установленное в регионе перемирие, атаковав расположения Сирийской арабской армии (САА). Об этом сообщает местный источник в своем микроблоге в Twitter (@ahmadalissa). По данным Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR), перестрелки между боевиками и солдатами армии САР отмечаются в окрестностях поселений Тейба аль-Гарбия, Ганту и Ар-Растан.

    Напомним, северная часть провинции Хомс входит в зону деэскалации сирийского конфликта, установленной в соответствии с соглашениями, достигнутыми Россией, Турцией и Ираном на встрече в Астане.   

    Провинция Дейр-эз-Зор

    Сирия новости 8 января 16.30: САА при поддержке ВКС РФ освободила от «Ан-Нусры» два поселения Идлиба, в Дейр-эз-Зоре уничтожено 27 террористов ИГ

    Разрозненные группировки «Исламского государства», скрывающиеся на территориях, подконтрольных курдским отрядам ополчения, продолжают атаковать опорные пункты Демократических сил Сирии (SDF). Информационное агентство Al-Masdar News передает, ссылаясь на курдские источники, что в результате нового столкновения между радикальными исламистами и SDF ополченцам удалось уничтожить 27 террористов ИГИЛ1.

    Напомним, «демократическая армия» действует в Сирии при поддержке сил международной коалиции. Недавно ВВС антитеррористического альянса во главе с США нанесли удары по мирным поселениям региона. В результате авианалета погибло 12 гражданских лиц.

    Провинция Идлиб

    Сирия новости 8 января 16.30: САА при поддержке ВКС РФ освободила от «Ан-Нусры» два поселения Идлиба, в Дейр-эз-Зоре уничтожено 27 террористов ИГ

    Сирийская арабская армия (САА) под прикрытием российских ВКС продолжает продвигаться в провинции Идлиб. По данным военного источника в социальной сети Twitter (@C_Military1), правительственные войска освободили от радикальных исламистов «Джебхат ан-Нусры» населенные пункты Аджаз и  Набаз аш-Шимали.

    Количество погибших при взрыве в Идлибе достигло 100 человек, передает Al-Masdar News. По данным информагентства, еще как минимум 100 жителей города ранено. Напомним, вчера в административном центре региона взорвался заминированный автомобиль, припаркованный у штаба группировки «Аджнад Кавказ».

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
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    #сирия #алеппо #иг #дамаск #вкс рф #игил #курды #дейр-эз-зор #идлиб #хомс #хараста #тахрир аш-шам #имарат кавказ
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    Сирия новости 8 января 16.30: САА при поддержке ВКС РФ освободила от «Ан-Нусры» два поселения Идлиба, в Дейр-эз-Зоре уничтожено 27 террористов ИГ
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