Саакашвили-младший показал англоязычной аудитории на видео, как надо есть хинкали

Киев, 8 января. Экс-глава Одесской области и бывший президент Грузии Михаил Саакашвили на своей странице социальной сети Facebook опубликовал короткое видео, на котором запечатлен «мастер-класс» его сына Николоза на тему того, как правильно кушать хинкали.

На видео 12-летний сын Саакашвили рекомендует отказаться от вилки и ножа, перевернуть хинкали и откусить, чтобы весь сок не оказался на столе.

Пользователи Сети активно обсуждают советы Саакашвили-младшего. Некоторые желают приятного аппетита, другие пользователи признаются, что никогда не знали о таком «секрете» и просят рассказать, как правильно есть чебуреки.

«Never knew… now it's going to be even more delicious. Is there any secrets with eating of chebureks?» (Никогда не знал… Так должно быть вкуснее. Есть ли какой-нибудь секрет в поедании чебуреков).