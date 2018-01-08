Обращение Путина стало самым рейтинговым в эфире российских телеканалов на Новый год

Москва, 8 января. Обращение президента РФ Владимира Путина к россиянам стало самым рейтинговым событием телеэфира 31 декабря.

Об этом свидетельствуют данные компании Mediascope. Как сообщает пресс-служба Первого канала, самым рейтинговым событием 31 декабря 2017 года стало обращение главы государства к населению. Путин пожелал жителям страны перемен к лучшему в новом году и поблагодарил за веру в свое государство.

Данные исследования говорят о том, что рейтинг телеобращения среди зрителей от четырех лет на Первом канале составил 15,1%. На канале «Россия-1» рейтинг составил 12,5%.