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Происшествия
Полиция задержала поджигателя автомобиля в Архангельской области
#Соцсети
Няня — сержант ФСБ, в экономе летела: в Сети отреагировали на поведение Аршавиной
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    Няня — сержант ФСБ, в экономе летела: в Сети отреагировали на поведение Аршавиной

    14:22  8 Января 2018  /обновлено: 14:22  08 Января 2018
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    Няня — сержант ФСБ, в экономе летела: в Сети отреагировали на поведение Аршавиной

    Москва, 8 января. Отечественный перевозчик «Аэрофлот» выступил с официальным заявлением относительно ситуации со снятой с рейса супруги хавбека футбольного клуба «Кайрат» Андрея Аршавина. Поведение Алисы Аршавиной назвали «деструктивным» и рассказали, как супруга футболиста представлялась «майором ФСБ».

    Напомним, накануне Алису Аршавину сняли с рейса, передали сотрудникам полиции и выгрузили ее багаж.

    «В субботу 6 января с рейса SU1946 Москва — Алматы была снята пассажирка бизнес-класса Алиса Аршавина с детьми няней за деструктивное поведение и неподчинение требованиям экипажа», — говорится в сообщении компании.

    Няня — сержант ФСБ, в экономе летела: в Сети отреагировали на поведение Аршавиной

    Отмечается, что женщина не отреагировала на требование экипажа о необходимости выполнения правил авиакомпании и попыталась пересадить свою няню в салон бизнес-класса. Позже Аршавина угрожала стюардессам и пыталась оказать давление на работников, представляясь «майором ФСБ».

    В Сети резко осудили поведение жены футболиста и отметили, что «хуже русских футболистов могут быть только жены русских футболистов».

    Некоторые пользователи шутят по поводу того, что Аршавина представлялась «майором ФСБ»: «Няня, наверно, сержант ФСБ, поэтому в экономе летела».

    Няня — сержант ФСБ, в экономе летела: в Сети отреагировали на поведение Аршавиной

    Другие участники дискуссии вспомнили о предстоящих выборах-2018 и огромном количестве заявивших о президентских амбициях женщинах: «Она в ЦИК интересно документы еще не подала?».

    Пользователи возмущены поведением женщины. «Онажемать! ейнадо! унеежеребенок!», — пишет еще один юзер.

    Автор: Дана Балан
    © 2017 Федеральное агентство новостей
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    #аэрофлот #кайрат #аршавина
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