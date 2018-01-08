Няня — сержант ФСБ, в экономе летела: в Сети отреагировали на поведение Аршавиной

Москва, 8 января. Отечественный перевозчик «Аэрофлот» выступил с официальным заявлением относительно ситуации со снятой с рейса супруги хавбека футбольного клуба «Кайрат» Андрея Аршавина. Поведение Алисы Аршавиной назвали «деструктивным» и рассказали, как супруга футболиста представлялась «майором ФСБ».

Напомним, накануне Алису Аршавину сняли с рейса, передали сотрудникам полиции и выгрузили ее багаж.

«В субботу 6 января с рейса SU1946 Москва — Алматы была снята пассажирка бизнес-класса Алиса Аршавина с детьми няней за деструктивное поведение и неподчинение требованиям экипажа», — говорится в сообщении компании.

Отмечается, что женщина не отреагировала на требование экипажа о необходимости выполнения правил авиакомпании и попыталась пересадить свою няню в салон бизнес-класса. Позже Аршавина угрожала стюардессам и пыталась оказать давление на работников, представляясь «майором ФСБ».

В Сети резко осудили поведение жены футболиста и отметили, что «хуже русских футболистов могут быть только жены русских футболистов».

Некоторые пользователи шутят по поводу того, что Аршавина представлялась «майором ФСБ»: «Няня, наверно, сержант ФСБ, поэтому в экономе летела».

Другие участники дискуссии вспомнили о предстоящих выборах-2018 и огромном количестве заявивших о президентских амбициях женщинах: «Она в ЦИК интересно документы еще не подала?».

Пользователи возмущены поведением женщины. «Онажемать! ейнадо! унеежеребенок!», — пишет еще один юзер.