Эксперт рассказал о «ядерном оружии» ЕС против Украины

Киев, 8 января. Вице-президент международной неправительственной организации «Украина в Европе», специалист по институциональному праву Евросоюза и отношениям Украина — ЕС Владимир Посельский рассказал, как в Европейском союзе воспринимают Украину.

Как пишет издание «Апостроф», недавно США и ЕС жестко отреагировали на возможность голосования Верховной рады за законопроект об увольнении руководителей Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры Украины без аудита.

Посельский напомнил, что посол Франции на Украине Изабель Дюмон дала понять, что Париж и Брюссель были шокированы данным шагом.

По мнению Посельского, у ЕС есть рычаги влияния на Киев. «Ядерным оружием» относительно Украины сейчас является возможность ЕС отозвать безвизовый режим.

«Таким «ядерным оружием» относительно Украины для ЕС является возможность того, что он отзовет для нас безвизовый режим. Есть соответствующий механизм», — пояснил он.

Как считает эксперт, Франция изначально относилась скептически к введению безвиза, а сейчас у нее есть аргументы, чтобы начать механизм приостановления.

Как подчеркнул Посельский, есть угроза применения этого «ядерного оружия». Также он добавил, что это можно будет считать «политической катастрофой» для президента Украины Петра Порошенко.