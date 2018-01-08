Эксперт об авиабомбе «Дрель»: Наши противники получат достойный ответ

На вооружение ВКС РФ уже в 2018 году может поступить новейшая авиационная бомба «Дрель», об этом сообщил генеральный директор концерна «Техмаш» Владимир Лепин.

«Государственные испытания нового базового образца планирующей бомбовой кассеты калибром 500 кг в снаряжении самоприцеливающимися боевыми элементами начались в 2016 году», — рассказал Лепин.

Военный эксперт и коммерческий директор журнала «Арсенал отечества» Алексей Леонков в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей отметил, что традиционно авиационные бомбы сбрасываются по баллистическим траекториям, как правило, сброс снарядов происходит фактически прямо над противником.

«Существуют ситуации, когда противник имеет достаточно мощные средства ПВО. И для того, чтобы применить авиабомбу, а мощность данного боеприпаса превышает мощность таких боеприпасов, как крылатая ракета, необходимо использовать так называемую планируемую авиабомбу, для того чтобы самолет не оказался в зоне досягаемости ПВО. А боеприпас планировал бы и поражал цель с той же высокой точностью, что и обычная авиабомба», — объясняет военный эксперт.

Поэтому создание боеприпасов, подобных «Дрели», — это актуальный вопрос, продолжает Алексей Леонков. Он напомнил, что американцы тоже работают в этом направлении. Например, современные ядерные бомбы B-61 действуют по подобному принципу.

Эксперт также сообщил, что унифицированная планирующая бомбовая кассета ПБК-500У СПБЭ-К «Дрель» была продемонстрирована на международном военно-техническом форуме «Армия-2017» и вызвала большой интерес у многих посетителей, в том числе зарубежных.

«Испытания показывают, что те параметры и характеристики, которые закладываются в снаряд, соответствуют действительности. Я думаю, в ближайшее время он будет принят на вооружение. После того, как он пройдет государственные испытания, а государственные испытания у нас самые жесткие в мире, наши ВКС получат авиабомбу, который позволит решать большой спектр задач», — заключил Алексей Леонков.

Кроме того, он отметил, что наши «вероятные противники в случае ведения против РФ военных действий получат достойный ответ».