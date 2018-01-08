ВКС РФ получат уникальную авиабомбу «Дрель»

Москва, 8 января. Новейшая уникальная авиационная бомба «Дрель» поступит на вооружение армии Российской Федерации по окончании тестов, которые завершатся в наступившем году. Об этом в понедельник рассказал генеральный директор концерна «Техмаш» Владимир Лепин.

Он напомнил, что испытания бомбы стартовали два года назад и продолжаются в соответствии с программой военного ведомства России.

В мире аналогов нет. Бомба без двигателя. Дальность при отходе от носителя - за 30 км. То есть самолет не входит в зону поражения ПВО, сбрасывает изделие, и оно находит цель само. Навигация осуществляется с помощью ГЛОНАСС. Название у нее - «Дрель»"https://t.co/6vbvfrNWOL — Публикации.ру (@publikatsii_ru) January 8, 2018

«Это новый базовый образец планирующей бомбовой кассеты калибром 500 кг в снаряжении самоприцеливающимися боевыми элементами», — передает «Интерфакс» слова гендиректора концерна.

Лепин также отметил, что авиабомба может программировать десятки километров и уничтожать тяжелую технику, а бомбардировщику вовсе не нужно входить в зону ПВО врага.

Однако ключевым достоинством «Дрели» является то, что ее почти невозможно засечь радарами, подчеркнул Лепин.