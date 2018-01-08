Афганские силовики уничтожили 15 боевиков ИГ в провинции Кунар
Кабул, 8 января. Не менее 15 террористов «Исламского государства»1 (группировка запрещена в России) были уничтожены афганскими силовиками в провинции Кунар. Об этом сообщает портал TOLO News.
# #https://t.co/YPmjJHn9df pic.twitter.com/yg0TGmNz59— TOLOnews (@TOLOnews) January 8, 2018
По данным издания, экстремисты напали на посты безопасности.
В боевых столкновениях также погибли трое сотрудников афганской полиции, еще 13 пострадали и были доставлены в больницы.
Ранее стало известно, что в афганской провинции Нангархар в ходе столкновений погиб военный США.
1 Организация запрещена на территории РФ.
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