Афганские силовики уничтожили 15 боевиков ИГ в провинции Кунар

Кабул, 8 января. Не менее 15 террористов «Исламского государства»1 (группировка запрещена в России) были уничтожены афганскими силовиками в провинции Кунар. Об этом сообщает портал TOLO News.

По данным издания, экстремисты напали на посты безопасности.

В боевых столкновениях также погибли трое сотрудников афганской полиции, еще 13 пострадали и были доставлены в больницы.

Ранее стало известно, что в афганской провинции Нангархар в ходе столкновений погиб военный США.

1 Организация запрещена на территории РФ.