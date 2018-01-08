Главное, чтобы пели колядки: украинцы готовы отказаться от Львова и Черновцов

Киев, 8 января. Украинские власти без проблем откажутся от Черновецкой и Львовских областей, заявил редактор интернет-портала Capital.ua Вячеслав Чечило.

Директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович заявил, что киевским властям необходимо признать период пребывания в составе Советского Союза «оккупацией» и принять законы, которые бы регламентировали правопреемственность нынешней страной традиций УНР, напомнил редактор.

«В связи с этим уже раздаются голоса, что Украина таким образом потеряет де-юре права на массу территорий», — подчеркнул украинский журналист.

Чечило считает, что такая угроза есть, но политические украинцы этого не испугаются, передает «ПолитНавигатор».

«Они прекрасно будут себя чувствовать и в границах Гетманщины 18 века, поскольку ключевое для этих людей, чтобы на территории пели колядки, а не размер самой территории», — уверен корреспондент.

Чечило также полагает, что они (политические украинцы — Прим.ред.) легко откажутся от Ужгорода, Черновцов, как «отказались от Крыма и Донбасса».

Напомним, Крым стал частью РФ после проведенного на полуострове референдума, по итогам которого более 96% жителей Крыма высказались за воссоединение с Россией.