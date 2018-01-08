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Сирия ждет новую угрозу с базы американцев: в чем кроется опасность территорий близ Ат-Танфа
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    Сирия ждет новую угрозу с базы американцев: в чем кроется опасность территорий близ Ат-Танфа

    13:44  8 Января 2018  /обновлено: 13:44  08 Января 2018
    2694

    Сирия ждет новую угрозу с базы американцев: НСА упрекнула Россию в нежелании зачищать пустыню Бадия от ИГ*

    Группировка «Джейш Магавир ат-Таура» («Новая сирийская армия»), проходящая подготовку на военной базе США Ат-Танф, распространила официальное заявление о том, что сирийское военное командование и Россия отклонили запрос международной коалиции, возглавляемой Соединенными Штатами Америки о помощи в зачистке территорий пустыни Бадия от боевиков «Исламского государства»1 (ИГ;1 ИГИЛ;1 террористическая организация, запрещенная в РФ).

    Согласно документу, совместными усилиями разведок «Джейш Магавир ат-Таура» и международной коалиции, возглавляемой США, между бассейном Среднего Евфрата и 55-километровой зоной, подконтрольной американским силам были обнаружены «источники угроз ИГИЛ»:

    «Исходя из военной ситуации на местах, силы коалиции дали полную информацию и свои разведданные россиянам, чтобы очистить зону от угроз ИГИЛ, однако россияне ничего не сделали против угроз ИГИЛ, затем силы коалиции запросили разрешение на нанесение удара по местам скопления ИГИЛ силами ВВС коалиции, однако россияне отклонили и это. (…) россияне не могут эффективно противостоять ИГИЛ в Сирии, в то же время показывая, что они несерьезно относятся к сотрудничеству для защиты людей в Сирии от угроз ИГИЛ».

    Также в документе приведены слова неназванного офицера коалиции, который отметил, что с первого дня своей борьбы против ИГИЛ, международная коалиция понимала, что это ее обязательство и она будет действовать до тех пор, пока сирийцы и Ближний Восток будут нуждаться в защите от террористических угроз, даже если она будет сталкиваемся с трудностями.

    Сирия ждет новую угрозу с базы американцев: НСА упрекнула Россию в нежелании зачищать пустыню Бадия от ИГ*

    Напомним, ранее начальник Генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов рассказал СМИ о том, что США подготавливают на своих военных базах в Сирии Ат-Танф и Аш-Шаддади боевиков вооруженной группировки «Новая сирийская армия» и некоторых других. По словам Герасимова, в составе этих формирований около тысячи террористов ИГИЛ, в свое время выведенных под прикрытием Соединенных Штатов из Ракки и территорий восточного берега Еврфата в провинции Дейр-эз-Зор.

    Заместитель директора Института истории и политики МПГУ, политолог, кандидат исторических наук Владимир Шаповалов в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей (ФАН) назвал заявление «Джейш Магавир ат-Таура» очередным образчиком информационной войны против Сирийской Арабской Республики и России, стремлением дискредитировать сирийское правительство и поставить под сомнения действия России на территории Сирии:

    «Начнем с того, что «Новая сирийская армия» — незаконное формирование, действующее на территории Сирии. Местоположение этой группировки, то есть город Ат-Танф в провинции Хомс, который сейчас занят Соединенными Штатами также является примером незаконных действий со стороны международной коалиции, возглавляемой США, которые, фактически, в настоящий момент оккупируют часть территорий Сирии, тем самым, нарушая устав Организации Объединенных Наций и являясь агрессором, захватившим территорию Сирийской Арабской Республики. В этом смысле, в действиях США и действиях террористических групп нет никакой разницы: и те, и другие нарушают территориальную целостность и суверенитет признанного Организацией Объединенных Наций государства».

    Сирия ждет новую угрозу с базы американцев: НСА упрекнула Россию в нежелании зачищать пустыню Бадия от ИГ*

    Поэтому, по мнению эксперта, заявление так называемой «Новой сирийской армии» является верхом лицемерия:

    «Оно призвано, в том числе, оправдать действия Соединенных Штатов и подконтрольных им групп боевиков, защитить вывод, который сделал президент Соединенных Штатов, показывающий, что американцы победили «Исламское государство». На самом деле, то, что мы наблюдаем в настоящий момент — это продолжение информационной войны против России. Более того, после успешного завершения разгрома ИГ информационная война, судя по тем фактам, что у нас есть, вышла на новый уровень и кампания по дискредитации России набирает обороты».

    Наш собеседник отметил, что практически каждый день можно наблюдать вбросы новых информационных материалов со стороны США и подконтроьных им средствам массовой информации:

    «Эти материалы должны, во-первых, поставить под сомнение сам факт победы над террористами, во-вторых, посеять панику, преувеличивая действия террористов, а, в-третьих, поставить под сомнение действия российских ВКС и сирийских правительственных войск. Данные информационные атаки будут продолжаться и впредь».

    Сирия ждет новую угрозу с базы американцев: НСА упрекнула Россию в нежелании зачищать пустыню Бадия от ИГ*

    Эксперт считает, что к этому надо быть готовыми:

    «И для России чрезвычайно важно в этой ситуации продолжать ту политику, которую в настоящее время Россия ведет, и которая обеспечивает мир и безопасность народам Сирии, а также стабильность всему Ближнему Востоку. Именно на это направлены действия Российской Федерации. И, напротив, действия Соединенных Штатов и их союзников направлены на максимальную дестабилизацию ситуации в Сирии».

    Эксперт обратил внимание на то, что постоянно происходит переформатирование, своеобразный ребрендинг боевиков:

    «На место разгромленных террористических групп приходят новые организации, которые, по сути, включают в свой состав тех же террористов. «Новая сирийская армия» — это очередной образчик той структуры, которая состоит из разгромленных террористов и, очевидно, имеет только одну цель — дестабилизировать ситуацию в Сирии».

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Никита Расторгуев
    © 2017 Федеральное агентство новостей
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    #россия #сша #сирия #иг #игил #дейр-эз-зор #хомс #ат-танф #новая сирийская армия #джейш магавир ат-таура #бадия #международная коалиция
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