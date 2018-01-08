Захарова назвала враньем заявление главы ЦРУ США о «десятилетиях вмешательства РФ»

Москва, 8 января. Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление главы ЦРУ Майка Помпео о «вмешательстве» РФ в американские выборы.

Директор ЦРУ Майк Помпео в своем заявлении телеканалу СВS рассказал о том, что Россия «десятилетиями» вмешивается в выборы США.

В ответ на это заявление представитель внешнеполитического ведомства РФ Мария Захарова написала на своей странице в Facebook, что в течение этих десятилетий американская сторона ни разу не предъявляла подобных претензий России. Не было ни одного фильма, выступления или сюжета по этому поводу до тех пор, пока выборная система США не выдала результат в лице президента Дональда Трампа. После этого поднялась волна бездоказательных обвинений, поисков внешнего врага Америки и риторика о «руке Кремля».

«Лучшим доказательством того, что это чистой воды вранье, является то, что все эти "десятилетия" американские спецслужбы и официальные лица ни разу ни о чем подобном не заявляли и никогда не ставили перед российской стороной подобные вопросы», — написала Мария Захарова.

Конгресс США продолжает вести расследование «российского вмешательства» в выборы американского президента, также этим делом занимаются сотрудники ФБР. Американские СМИ регулярно публикуют материалы о связях предвыборного штаба Трампа с российскими бизнесменами и чиновниками со ссылкой на «неназванные источники».