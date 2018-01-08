«Приехали»: Клинцевич прокомментировал обвинения РФ во «вмешательстве» в выборы в Мексике

Москва, 8 января. Заместитель председателя Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич прокомментировал слова советника президента США по национальной безопасности Герберта Макмастера о «признаках вмешательства» Москвы в выборы в Мексике.

Ранее американский политик рассказал, что нашел признаки «российского вмешательства» в президентские выборы в Мексике.

В комментарии Клинцевича, поступившем в распоряжение ФАН, говорится, что, по мнению американцев, Москва сначала «вмешивалась» в выборы в США, затем «повлияла» на итоги референдума в Каталонии, а теперь «нацелилась» на Мексику.

«Что называется, приехали, и этот человек отвечает в США за национальную безопасность. Теперь ему осталось только обвинить нас во вмешательстве в выборы мэра какого-нибудь заморского Урюпинска», — подчеркнул он.

Напомним, Герберт Макмастер считает, что Москва участвует в дезинформации мексиканских избирателей.