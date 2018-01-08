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«Приехали»: Клинцевич прокомментировал обвинения РФ во «вмешательстве» в выборы в Мексике
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    «Приехали»: Клинцевич прокомментировал обвинения РФ во «вмешательстве» в выборы в Мексике

    12:30  8 Января 2018  /обновлено: 12:31  08 Января 2018
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    «Приехали»: Клинцевич прокомментировал обвинения РФ во «вмешательстве» в выборы в Мексике

    Москва, 8 января. Заместитель председателя Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич прокомментировал слова советника президента США по национальной безопасности Герберта Макмастера о «признаках вмешательства» Москвы в выборы в Мексике. 

    Ранее американский политик рассказал, что нашел признаки «российского вмешательства» в президентские выборы в Мексике.

    В комментарии Клинцевича, поступившем в распоряжение ФАН, говорится, что, по мнению американцев, Москва сначала «вмешивалась» в выборы в США, затем «повлияла» на итоги референдума в Каталонии, а теперь «нацелилась» на Мексику.

    «Что называется, приехали, и этот человек отвечает в США за национальную безопасность. Теперь ему осталось только обвинить нас во вмешательстве в выборы мэра какого-нибудь заморского Урюпинска», — подчеркнул он. 

    Напомним, Герберт Макмастер считает, что Москва участвует в дезинформации мексиканских избирателей. 

    «Приехали»: Клинцевич прокомментировал обвинения РФ во «вмешательстве» в выборы в Мексике

    Автор: Алия Садыкова
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    #клинцевич #мексика
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