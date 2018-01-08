В «Аэрофлоте» рассказали о «деструктивном поведении» «майора ФСБ» Алисы Аршавиной

Москва, 8 января. Жена нападающего клуба «Кайрат» Андрея Аршавина Алиса, снятая с рейса Москва — Алматы в прошлую субботу за несоблюдение техники безопасности при взлете лайнера, представилась майором ФСБ и пыталась оказать давление на экипаж. Об этом рассказали в департаменте общественных связей компании «Аэрофлот».

«Пассажирка Алиса Аршавина неоднократно называла себя майором ФСБ, пытаясь оказать давление на экипаж», — следует из сообщения перевозчика.

У «Аэрофлота» есть свидетельские показания пассажиров, которые могут подтвердить «деструктивное поведение пассажирки», передает РИА Новости.

Напомним, ранее стало известно, что супруга форварда Аршавина проигнорировала требования экипажа о соблюдения правил компании и попыталась пересадить няню своих детей в салон другого класса, что нарушало условия соглашения перевозки.