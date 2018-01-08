Макрон подарит председателю КНР Си Цзиньпину лошадь

Пекин, 8 января. Президент Франции Эмманюэль Макрон во время визита в Китай преподнесет лидеру КНР Си Цзиньпину в подарок лошадь, сообщили в МИД страны.

Это заявление сделал во время регулярного брифинга официальный представитель внешнеполитического ведомства Китая Лу Кан. По его словам Макрон в данный момент находится в Сиане на северо-западе Китая. Во второй половине дня он прибудет в Пекин, где начнется его государственный визит. Дипломат подчеркнул, что президент Франции намерен подарить председателю КНР лошадь, за что Китай выражает Франции признательность.

Лу Кан отметил, что визит французского президента имеет большое значение для обеих стран. Дипломаты примут активные усилия для того, чтобы встреча лидеров двух государств прошла плодотворно и оказала позитивное воздействие на развитие китайско-французских отношений.

Эмманюэль Макрон прибыл в Китай 7 января с четырехдневным визитом. Президент Франции намерен обсудить со своими китайскими коллегами ядерный вопрос КНДР, проблемы глобального потепления и борьбу с финансированием международного терроризма.