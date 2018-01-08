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Онищенко отреагировал на требование ЕС взыскать €1,4 млрд c РФ за отказ от импорта свинины
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    Онищенко отреагировал на требование ЕС взыскать €1,4 млрд c РФ за отказ от импорта свинины

    14:18  8 Января 2018  /обновлено: 14:18  08 Января 2018
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    Онищенко отреагировал на требование ЕС взыскать €1,4 миллиарда c РФ за отказ от импорта свинины

    В Минэкономразвития сочли несостоятельным требование Евросоюза взыскать с России 1,4 миллиарда евро за ограничение импорта свинины из стран ЕС.

    «Не ясно, на основании чего выдвинуто такое требование. Мы считаем, что российское законодательство приведено в соответствие с решениями арбитров», — сказал директор департамента торговых переговоров Минэкономразвития Максим Медведков.

    Первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей также отметил, что те требования, которые РФ предъявляет к свинине, можно экстраполировать на все виды пищевой продукции.

    «Надеюсь, мы предпримем все меры, чтобы нивелировать поступления из Европы белкового сырья, овощей и так далее. Мой опыт общения с межнациональными министрами ЕС убедил меня в том, что Евросоюз — это бюрократизированная и оторванная от реалий жизни организация. Доказательством этому служит тот факт, что когда имели место людские смерти, спровоцированные проросшими бобовыми, которые породили так и не расшифрованную эпидемию в Европе, была вскрыта вся неуклюжесть всех этих «надстроечных» министров, цель которых — сделать все, лишь бы подчеркнуть свою значимость. Они до того забюрократизировали систему, что открыть доступ овощей на отечественный рынок было довольно сложно», — объясняет парламентарий.

    Онищенко отреагировал на требование ЕС взыскать €1,4 миллиарда c РФ за отказ от импорта свинины

    Также Геннадий Онищенко подчеркнул, что чиновники Евросоюза готовы были буквально уничтожить целые отрасли сельского хозяйства в Европе, чтобы доказать свою необходимость.

    «Я авторитетно заявляю, что единственным легитимным основанием для закрытия рынка может служить несоответствие продукции требованиям  ТБТ: требованиям санитарных и фитосанитарных норм. Многолетние наблюдения свидетельствуют о том, что в европейском агропромышленном хозяйстве есть существенные и системные изъяны», — продолжает народный избранник.

    Онищенко напомнил, что в Европе существовал запрет на утилизацию свинины только лишь по причине того, что вдруг вскрывался факт, что при изготовлении искусственных кормов для свиней использовалось техническое масло. А оно, в свою очередь, повышало содержание онкогенов в крови этих животных, а значит, их мясо становилось опасным для употребления.

    «И это не какой-то частный случай, а систематическое нарушение требований к качеству продукции», — предостерегает Геннадий Онищенко.

    Онищенко отреагировал на требование ЕС взыскать €1,4 миллиарда c РФ за отказ от импорта свинины

    Кроме того, говорит первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке, ЕС, ведя торгово-экономические отношения c РФ, использует двойные стандарты.

    «Это те случаи, когда для России готовится продукция, заранее не соответствующая требованиям качества. Институт министров Евросоюза является инструментом, который необходим лишь для того, чтобы неукоснительно выполнять те требования, которые им поступают из-за океана, то есть, требования Соединенных Штатов», — разъясняет ситуацию Геннадий Онищенко.

    Парламентарий напомнил, что в Польше и некоторых других прибалтийских странах была зафиксирована африканская чума свиней, в связи с чем Россия запретила импорт мяса из этих государств, причем сделала это совершенно обоснованно.

    «И теперь, когда речь зашла об инфекции, уследить за которой просто невозможно, они требуют, чтобы мы закупали их некачественную продукцию, которая опасна для нашего сельского хозяйства и потребителя. Мне кажется, нам стоит подготовиться и предъявить системные требования вообще ко всей продукции Евросоюза», — заключил Геннадий Онищенко.

    Автор: Михаил Блинов
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    #экономика #политика #импорт
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