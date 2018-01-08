В прокуратуре Грузии рассчитывают, что Киев экстрадирует Саакашвили на родину

Тбилиси, 8 января. Главная прокуратура Грузии рассчитывает, что все обвиняемые в стране предстанут перед судом на родине, но экстрадиция бывшего экс-президента и экс-главы Одесской области Михаила Саакашвили зависит лишь от решения киевских властей. Об этом в понедельник рассказал заместитель грузинского ведомства Георгий Гогадзе.

«Главная прокуратура Грузии сделает все возможное для того, чтобы любой человек, который совершил в Грузии преступление, предстал перед грузинским правосудием. У нас есть конкретные отношения с соответствующими компетентными ведомствами Украины и прошение об экстрадиции Саакашвили на родину уже отправлено», — передает РИА Новости слова Гогадзе.

Он также подчеркнул, что в настоящее время компетентные органы Украины решат: отправлять грузинского политика на родину или нет.

Гогадзе также рассчитывает, что «все обвиняемые лица обязательно предстанут перед грузинским судом».

Напомним, экс-президент Грузии Саакашвили покинул страну по завершении инаугурации нового президента в 2013 году. В отношении опального политика на родине возбуждено несколько уголовных дел.