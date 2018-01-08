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Происшествия
Банда похитителей электрокабелей предстанет перед судом в Хабаровском крае
Политика
В прокуратуре Грузии рассчитывают, что Киев экстрадирует Саакашвили на родину
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    В прокуратуре Грузии рассчитывают, что Киев экстрадирует Саакашвили на родину

    12:04  8 Января 2018  /обновлено: 12:04  08 Января 2018
    579

    В прокуратуре Грузии рассчитывают, что Киев экстрадирует Саакашвили на родину

    Тбилиси, 8 января. Главная прокуратура Грузии рассчитывает, что все обвиняемые в стране предстанут перед судом на родине, но экстрадиция бывшего экс-президента и экс-главы Одесской области Михаила Саакашвили зависит лишь от решения киевских властей. Об этом в понедельник рассказал заместитель грузинского ведомства Георгий Гогадзе.

    «Главная прокуратура Грузии сделает все возможное для того, чтобы любой человек, который совершил в Грузии преступление, предстал перед грузинским правосудием. У нас есть конкретные отношения с соответствующими компетентными ведомствами Украины и прошение об экстрадиции Саакашвили на родину уже отправлено», — передает РИА Новости слова Гогадзе.

    В прокуратуре Грузии рассчитывают, что Киев экстрадирует Саакашвили на родину

    Он также подчеркнул, что в настоящее время компетентные органы Украины решат: отправлять грузинского политика на родину или нет.

    Гогадзе также рассчитывает, что «все обвиняемые лица обязательно предстанут перед грузинским судом».

    Напомним, экс-президент Грузии Саакашвили покинул страну по завершении инаугурации нового президента в 2013 году. В отношении опального политика на родине возбуждено несколько уголовных дел.

    Автор: Дана Балан
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    #украина #саакашвили #грузия #прокуратура #экстрадиция
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